Ehemalige Weltcup-Siegerin mit nur 51 Jahren verstorben
Die Snowboardwelt trauert um Alexandra Krings, die mit ihren Schwestern Heidi und Doresia als Pionierin des Sports galt. Die Salzburgerin Krings wurde in der Weltcup-Premieren-Saison 1994/95 Dritte der Riesentorlauf-Gesamtwertung, schaffte 1996 einen Weltcupsieg und acht weitere Podestplätze. Insgesamt startete sie 108-mal im Weltcup. Alexandra Krings ist mit 51 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.
Große Trauer
Alexandra Krings ist mit ihren beiden jüngeren Schwestern in Obertauern aufgewachsen und war mit dem deutschen Biathlon-Olympiasieger Peter Angerer verheiratet. Die Krings stammen aus einer Hoteliersfamilie und betreiben unter anderem die Kringsalm in Obertauern.
Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt drückte den Angehörigen ihr Mitgefühl aus: „Mit großer Trauer und Bestürzung habe ich heute vom viel zu frühen Tod von Alexandra Krings erfahren. Im Alter von nur 51 Jahren ist die Snowboard-Pionierin von uns gegangen, die durch ihre fulminanten sportlichen Leistungen und ihre freundliche Art für den Snowboard-Sport begeistert hat. Meine Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei ihrer Familie und ihren Freundinnen und Freunden.“
