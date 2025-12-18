Ehemalige Weltcup-Siegerin mit nur 51 Jahren verstorben

Die Snowboardwelt trauert um Alexandra Krings, die mit ihren Schwestern Heidi und Doresia als Pionierin des Sports galt. Die Salzburgerin Krings wurde in der Weltcup-Premieren-Saison 1994/95 Dritte der Riesentorlauf-Gesamtwertung, schaffte 1996 einen Weltcupsieg und acht weitere Podestplätze. Insgesamt startete sie 108-mal im Weltcup. Alexandra Krings ist mit 51 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Große Trauer

Alexandra Krings ist mit ihren beiden jüngeren Schwestern in Obertauern aufgewachsen und war mit dem deutschen Biathlon-Olympiasieger Peter Angerer verheiratet. Die Krings stammen aus einer Hoteliersfamilie und betreiben unter anderem die Kringsalm in Obertauern.