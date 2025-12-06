ÖSV-Nachwuchshoffnung erstmals auf einem Weltcup-Podest

Hanna Karrer schaffte hat am Samstag beim Snowboard-Big-Air-Weltcup in Peking ihren ersten Podestplatz. Die erst 17-jährige Steirerin musste sich auf der Olympiaanlage, auf der sich die nach einer Schulter-OP diesmal noch fehlende Anna Gasser Gold geholt hatte, nur der klar besseren Britin Mia Brookes geschlagen geben.

Die Japanerin Momo Suzuki wurde Dritte. Für Karrer war es erst das dritte Weltcup-Finale ihrer Karriere. Gasser steigt erst im Jänner in den Weltcup ein.