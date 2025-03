ÖSV-Snowboard-Crosser schießen sich bei WM gegenseitig ab - Bronze

Olympiasieger Alessandro Hämmerle hat sich bei der WM im Engadin in einer dramatischen Entscheidung Bronze im Snowboard-Cross gesichert.

Der Vorarlberger behauptete sich am Freitag im Vierer-Finale vor Titelverteidiger Jakob Dusek, nachdem er sich mit seinem Teamkollegen in der letzten Kurve in Führung liegend einen harten Positionskampf geliefert hatte.