Bitter: ÖSV-Olympiasieger muss Saison vorzeitig beenden
Skispringer Jan Hörl wird die laufende Saison noch vor den drei finalen Weltcup-Stationen beenden. Zum Weltcup in Oslo (NOR) am kommenden Wochenende wird der 27-jährige Salzburger nicht mehr anreisen. Hörl will sich stattdessen in Abstimmung mit dem ÖSV-Trainerteam seiner gesundheitlichen Regeneration widmen.
Aufgrund anhaltender Rückenbeschwerden hatte der zweifache Team-Olympiasieger (2022, 2026) bereits den Heim-Weltcup am Kulm ausgelassen. Sein Sieg im Super Team am vergangenen Sonntag in Lahti (FIN), gemeinsam mit Daniel Tschofenig, wird somit sein letzter Weltcup-Auftritt in diesem Winter bleiben.
Jan Hörl: „Ich beende meine Saison mit einem Sieg im Super Team in Lahti. Nach der Goldenen bei den Olympischen Spielen bin ich mit der Saison sehr zufrieden, auch wenn nicht alles optimal gelaufen ist. Die Rückenbeschwerden begleiten mich jetzt schon zu lange. Mein Fokus ist deshalb, meine Gesundheit therapeutisch langfristig in den Griff zu bekommen.“
In der Weltcup-Gesamtwertung liegt Hörl aktuell auf dem achten Platz. Bei der Vierschanzentournee wurde er wie im Vorjahr Zweiter. Mit dem Team holte Hörl bei der Skiflug-Weltmeisterschaft im Jänner in Oberstdorf (GER) die Silbermedaille. Im Super Team Bewerb bei den Olympischen Spielen in Predazzo (ITA) gewann er gemeinsam mit Stephan Embacher Gold.
