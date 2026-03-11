Bitter: ÖSV-Olympiasieger muss Saison vorzeitig beenden

Skispringer Jan Hörl wird die laufende Saison noch vor den drei finalen Weltcup-Stationen beenden. Zum Weltcup in Oslo (NOR) am kommenden Wochenende wird der 27-jährige Salzburger nicht mehr anreisen. Hörl will sich stattdessen in Abstimmung mit dem ÖSV-Trainerteam seiner gesundheitlichen Regeneration widmen.

Aufgrund anhaltender Rückenbeschwerden hatte der zweifache Team-Olympiasieger (2022, 2026) bereits den Heim-Weltcup am Kulm ausgelassen. Sein Sieg im Super Team am vergangenen Sonntag in Lahti (FIN), gemeinsam mit Daniel Tschofenig, wird somit sein letzter Weltcup-Auftritt in diesem Winter bleiben.