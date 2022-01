ÖSV-Kombinierer Lamparter vor Sprung ins Gelbe Trikot

Doppel-Weltmeister ist er bereits, seinen ersten Weltcupsieg hat Johannes Lamparter auch schon gefeiert, und nun ist der Tiroler Kombinierer auch drauf und dran, das Gelbe Trikot des Weltcupleaders. Und das mit gerade einmal im zarten Alter von 20 Jahren.

Johannes Lamparter gewann am Samstag den Weltcup in Klingenthal und schloss nach seinem zweiten Saisonsieg nun auch im Kombinierer-Weltcup zu Jarl Magnus Riiber auf. Wie der Norweger hält auch der Tiroler bei 700 Weltcuppunkten, nur weil Riiber mehr Saisonsiege feiern konnte, wird er offiziell noch als Leader geführt. Da Riiber die Weltcupbewerbe in Klingenthal auslässt, wird Lamparter am Sonntag nach dem zweiten Wettkampf wohl ins Gelbe Trikot schlüpfen.