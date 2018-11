ÖSV-Damen im Training für Lake-Louise-Abfahrten stark

Österreichs Abfahrerinnen haben am Mittwoch auch im zweiten Training für die alpine Weltcup-Abfahrten in Lake Louise kräftig vorne mitgemischt. Nach der Bestzeit von Christine Scheyer am Vortag und vier aus dem rot-weiß-roten Ski-Team in den Top Ten, schafften es diesmal fünf ÖSV-Läuferinnen in diesen Bereich. Beste war Nicole Schmidhofer als Zweite hinter Kira Weidle.

Die Deutsche hatte allerdings satte 0,59 Sekunden Vorsprung auf die Steirerin. Zufrieden mit ihrer Fahrt war Schmidhofer dennoch. "Es hat sich um einiges besser angefühlt als gestern", meinte die Super-G-Weltmeisterin. "Die Freude ist riesengroß. Ich sehe, dass es ganz gut passt. Ich probiere jedes Training zu sehen wie ein Rennen. Die Piste hat sich schon sehr gut präsentiert." Am Dienstag war Schmidhofer bei 86/100 Rückstand auf Rang sieben gekommen.