Striedinger überraschte mit Trainingsbestzeit in Beaver Creek

Österreichs wiedererstarke Abfahrer haben auch im ersten Training von Beaver Creek gleich groß aufgezeigt. Bestzeit ging am Mittwoch überraschend an "Qualifikant" Otmar Striedinger, der trotz hoher Nummer 36 auf der Birds of Prey seinen Landsmann Vincent Kriechmayr um gleich 0,40 Sekunden distanzierte. Drittschnellster war der Norweger Aksel Lund Svindal.

Nach vorangegangenem Schneefall präsentierte sich die anspruchsvolle Raubvogelpiste am Mittwoch beim ersten Abtasten unter bedecktem Himmel noch relativ weich. Womöglich war das erste zugleich auch das letzte Training für die Abfahrt am Samstag, denn für Donnerstag ist wieder Neuschnee angesagt. Das Rennprogramm in Beaver Creek beginnt am Freitag mit dem Super-G und endet am Sonntag mit dem Riesentorlauf.

"Denke nicht nach"

Striedinger war schon vergangene Woche in Lake Louise stark gefahren. Der 27-jährige Kärntner hat nach einem durchwachsenen Jahr nun in der Speed-Gruppe 2 frischen Schwung genommen und scheint dort wieder in Topform gekommen zu sein. "Über Qualifikationen denke ich nicht nach. Alles was ich tun kann, ist schnell Ski fahren", sagte Striedinger, der aber schon in Kanada den "Trainerentscheid" für beide Rennen bestanden hatte.