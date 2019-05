Wo ist der nächste Austrobob-Star?

Wer wie Katrin Beierl in einen Bob einsteigt, der bekommt unverzüglich einen Eindruck, wie es in diesem Sport zugeht. Eng und unbequem ist es in dem Schlitten, die Fahrt durch den Eiskanal lässt einen durchschütteln wie einen Cocktail – genauso verhält es sich im gesamten Bob-Business.

Das Leben als Bobfahrer ist hart und turbulent und es erfordert von den Protagonisten schon große Leidenschaft und viel Idealismus, um die Karriere nicht schnell wieder auf Eis zu legen. So hoch die Ausgaben sind – ein Zweierbob kostet 50.000 Euro und mehr – so niedrig fallen Preisgelder und im ÖSV-dominierten Österreich die Anerkennung und Aufmerksamkeit aus. Verständlich, dass die heimische Bobszene seit Jahren Probleme mit dem Nachschub hat.