Österreich besiegt Dänemark dank Schneider und Hofer

Österreichs Eishockey-Nationalteam lässt sich auch durch die widrigsten Umstände bei der Euro Icehockey Challenge im polnischen Danzig nicht aus dem Konzept bringen. Nach dem 1:0 am Freitag im 20-Minuten-Spiel gegen Norwegen feierte das Team von Roger Bader am Samstag gegen Dänemark einen 2:1-Erfolg nach der Verlängerung. Am Sonntag geht es gegen eine polnische Auswahl. Weil das Freitag-Spiel zwischen Dänemark und Polen wegen Eisproblemen genauso abgebrochen werden musste, wie Österreich gegen Norwegen, hat der Turnierausgang nur begrenzten sportlichen Wert. Dass Österreich gegen Polen am Sonntag (17.30, live ORF Sport+) gewinnt, davon ist aber auszugehen – wenn das Eis in Danzig hält.

Die für ein internationales Turnier mit drei A-WM-Teilnehmern katastrophale Spielfläche war am Freitag zuerst über einer Sponsor-Einlage gebrochen, im Österreich-Spiel hobelte dann die Eismaschine die rote Linie weg, weil die Eisschicht darüber zu dünn war.

Noch dazu bekamen elf österreichische Spieler ihre Taschen erst am späten Freitagabend. Die Lufthansa hatte es bis Freitag nicht geschafft, das Gepäck zu liefern. Der Eishockeyverband organisierte den Transport selbst und so konnte am Samstag wieder ein voller Kader aufgeboten werden.

Gegen Dänemark – seit 2003 immer bei A-Weltmeisterschaften – traf Peter Schneider nach einem Schuss von Manuel Ganahl zum 1:0 (21.). Im Tor der Österreicher hielt David kickert sehr stark. Der Wiener wurde zum besten Spieler gewählt. Die Dänen kamen im Schlussdrittel nach einem schlechten Spielerwechsel zum 1:1, in der Verlängerung traf Fabio Hofer mit einem Bauerntrick zum Sieg (63.).