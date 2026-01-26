Wintersport

Olympia-Team nominiert: Andreas Prommegger ist der Rekordmann

Snowboarder Andreas Prommegger in Action.
Im Wiener Marriott Hotel präsentierte das ÖOC den Olympia-Kader für die Winterspiele in Mailand und Cortina.
26.01.26, 11:18

Am 6. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Am Montag Vormittag präsentierte das ÖOC seinen Kader für das Großereignis. 52 Frauen und 63 Männer werden als Teilnehmer nach Italien reisen. Das 115-köpfige Aufgebot ist das größte seit Sotschi 2014 (130). Damals war allerdings auch die Eishockey-Mannschaft der Männer dabei.

"Etwas ganz Besonderes"

"Wir waren in den letzten Wochen und Monaten sehr gespannt, wer die Qualifikation schaffen wird", sagte ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. "Diese Olympischen Winterspiele werden etwas ganz Besonderes sein. Wir gehen mit einer super vorbereiteten Mannschaft an den Start. Wir haben ein breit diversifiziertes Team am Start, arrivierte Sportler, Newcomer, und das aufgeteilt auf alle Regionen und alle Sportarten. Mein Zielsetzung sind die Spiele in Peking, diese Anzahl an Medaillen sollte wieder erreichbar sein." 

Vor vier Jahren in Peking waren es 18 Medaillen, 7 Gold, 7 Silber und 4 Bronze.

Kitzbühel-Bilanz: Senkrechtstarter, Rekordquoten und Feller-Triumph

Das gesamte Team des ÖOC rotiert seit Monaten rund um die Uhr" ergänzte ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch. "Diese sechs Cluster sind eine riesige Herausforderung. Wir sind aber sehr gut vorbereitet, wir haben alles im Griff. Ich möchte mich beim Team bedanken für den unendlichen Einsatz. Der Athlet soll bei uns immer mit Mittelpunkt stehen."

Freestyle-Snowboarderin Hanna Karrer ist die jüngste Athletin, sie wird am 6. Februar 18. Claudia Riegler (Snowboard) ist mit 52 Jahren die älteste, sie ist zum vierten Mal bei Olympia. Andreas Prommegger wird zum sechsten Mal bei Olympia sein und damit zu den österreichischen Rekord-Teilnehmern aufschließen. Sechs Mal dabei waren bisher nur Alfred Eder (Biathlon), Markus Prock (Rodeln) und Mario Stecher (Nordische Kombination).

Gold-Hoffnung Julia Scheib

Eine der großen Gold-Hoffnungen ist Julia Scheib, die zum ersten Mal bei Olympia an den Start gehen wird. "Für mich war das bisher fast eine perfekte Saison", sagte Scheib, die den Riesentorlauf-Weltcup anführt. "Ich habe bei der Jugend-Olympiade schon gemerkt, dass es etwas Besonderes ist. Jetzt freue ich mich sehr auf meine ersten echten Spiele."

Olympische Winterspiele
