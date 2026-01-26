Olympia-Team nominiert: Andreas Prommegger ist der Rekordmann
Am 6. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Am Montag Vormittag präsentierte das ÖOC seinen Kader für das Großereignis. 52 Frauen und 63 Männer werden als Teilnehmer nach Italien reisen. Das 115-köpfige Aufgebot ist das größte seit Sotschi 2014 (130). Damals war allerdings auch die Eishockey-Mannschaft der Männer dabei.
"Etwas ganz Besonderes"
"Wir waren in den letzten Wochen und Monaten sehr gespannt, wer die Qualifikation schaffen wird", sagte ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. "Diese Olympischen Winterspiele werden etwas ganz Besonderes sein. Wir gehen mit einer super vorbereiteten Mannschaft an den Start. Wir haben ein breit diversifiziertes Team am Start, arrivierte Sportler, Newcomer, und das aufgeteilt auf alle Regionen und alle Sportarten. Mein Zielsetzung sind die Spiele in Peking, diese Anzahl an Medaillen sollte wieder erreichbar sein."
Vor vier Jahren in Peking waren es 18 Medaillen, 7 Gold, 7 Silber und 4 Bronze.
Das gesamte Team des ÖOC rotiert seit Monaten rund um die Uhr" ergänzte ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch. "Diese sechs Cluster sind eine riesige Herausforderung. Wir sind aber sehr gut vorbereitet, wir haben alles im Griff. Ich möchte mich beim Team bedanken für den unendlichen Einsatz. Der Athlet soll bei uns immer mit Mittelpunkt stehen."
Freestyle-Snowboarderin Hanna Karrer ist die jüngste Athletin, sie wird am 6. Februar 18. Claudia Riegler (Snowboard) ist mit 52 Jahren die älteste, sie ist zum vierten Mal bei Olympia. Andreas Prommegger wird zum sechsten Mal bei Olympia sein und damit zu den österreichischen Rekord-Teilnehmern aufschließen. Sechs Mal dabei waren bisher nur Alfred Eder (Biathlon), Markus Prock (Rodeln) und Mario Stecher (Nordische Kombination).
Gold-Hoffnung Julia Scheib
Eine der großen Gold-Hoffnungen ist Julia Scheib, die zum ersten Mal bei Olympia an den Start gehen wird. "Für mich war das bisher fast eine perfekte Saison", sagte Scheib, die den Riesentorlauf-Weltcup anführt. "Ich habe bei der Jugend-Olympiade schon gemerkt, dass es etwas Besonderes ist. Jetzt freue ich mich sehr auf meine ersten echten Spiele."
BIATHLON (9):
Frauen (5): Anna Andexer, Anna Gandler, Lisa Hauser, Anna Juppe, Tamara Steiner
Männer (4): Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger
BOB (12):
Frauen (4): Katrin Beierl, Victoria Festin, Lea Haslwanter, Christania Williams. Ersatz: Nicola Pichler
Männer (8): Daniel Bertschler, Kristian Huber, Jakob Mandlbauer, Sebastian Mitterer, Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi, Markus Sammer, Sascha Stepan, Markus Treichl. Ersatz: Leo Sares
EISKUNSTLAUF (1):
Frauen (1): Olga Mikutina
EISSCHNELLLAUF (6):
Frauen (3): Vanessa Herzog, Anna Molnar, Jeannine Rosner
Männer (3): Alexander Farthofer, Ignaz Gschwentner, Gabriel Odor
NORDISCHE KOMBINATION (3):
Männer (3): Johannes Lamparter, Thomas Rettenegger, Stefan Rettenegger
RODELN (11):
Frauen (5): Selina Egle, Lara Kipp, Hannah Prock, Lisa Schulte, Dorothea Schwarz
Männer (6): Juri Gatt, Nico Gleirscher, Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Riccardo Schöpf, Thomas Steu
SHORT TRACK (1):
Männer (1): Nicolas Andermann
SKELETON (3):
Frauen (1): Janine Flock
Männer (2): Florian Auer, Samuel Maier
SKI ALPIN (22):
Frauen (11): Nina Astner, Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Cornelia Hütter, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Ariane Rädler, Julia Scheib, Katharina Truppe
Männer (11): Stefan Babinsky, Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr, Michael Matt, Marco Schwarz
SKIBERGSTEIGEN (2)
Frauen (1): Johanna Hiemer
Männer (1): Paul Verbnjak
SKI CROSS (7):
Frauen (3): Christina Födermayr, Sonja Gigler, Katrin Ofner
Männer (4): Johannes Aujesky, Christoph Danksagmüller, Nicolas Lussnig, Adam Kappacher
SKI FREESTLYE / FREESKI (6):
Big Air, Slopestyle, Halfpipe:
Frauen (1): Lara Wolf
Männer (3): Samuel Baumgartner, Julius Forer, Matej Svancer
Buckelpiste:
Frauen (2): Avital Carroll, Katharina Ramsauer
SKILANGLAUF (8):
Frauen (5): Lisa Achleitner, Katharina Brudermann, Heidi Bucher, Magdalena Scherz, Teresa Stadlober
Männer (3): Michael Föttinger, Benjamin Moser, Mika Vermeulen
SKISPRINGEN (8):
Frauen (4): Lisa Eder, Lisa Hirner, Julia Mühlbacher, Meghann Wadsak
Männer (4): Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig
SNOWBOARD (16):
Alpin (7):
Frauen (3): Martina Ankele, Sabine Payer, Claudia Riegler
Männer (4): Benjamin Karl, Fabian Obmann, Alexander Payer, Andreas Prommegger
Cross (5):
Frauen (1): Pia Zerkhold
Männer (4): Jakob Dusek, Alessandro Hämmerle, Lukas Pachner, David Pickl
Freestyle (4) - Big Air, Slopestyle, Halfpipe:
Frauen (2): Anna Gasser, Hanna Karrer
Männer (2): Florian Lechner, Clemens Millauer
