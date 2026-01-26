Olympia-Team nominiert: Andreas Prommegger ist der Rekordmann

Am 6. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Am Montag Vormittag präsentierte das ÖOC seinen Kader für das Großereignis. 52 Frauen und 63 Männer werden als Teilnehmer nach Italien reisen. Das 115-köpfige Aufgebot ist das größte seit Sotschi 2014 (130). Damals war allerdings auch die Eishockey-Mannschaft der Männer dabei.

"Etwas ganz Besonderes"

"Wir waren in den letzten Wochen und Monaten sehr gespannt, wer die Qualifikation schaffen wird", sagte ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. "Diese Olympischen Winterspiele werden etwas ganz Besonderes sein. Wir gehen mit einer super vorbereiteten Mannschaft an den Start. Wir haben ein breit diversifiziertes Team am Start, arrivierte Sportler, Newcomer, und das aufgeteilt auf alle Regionen und alle Sportarten. Mein Zielsetzung sind die Spiele in Peking, diese Anzahl an Medaillen sollte wieder erreichbar sein."

Vor vier Jahren in Peking waren es 18 Medaillen, 7 Gold, 7 Silber und 4 Bronze.