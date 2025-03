Auf der Großschanze werden große Sprünge und Medaillen angepeilt

Tschofenig wollte unmittelbar nach der Enttäuschung noch nicht an die nächsten Aufgaben denken. „ Lieber würde ich heimfahren , um ganz ehrlich zu sein. Nein, es wird besser werden. Ich mache mir keine großartigen Sorgen, dass es da wieder so passiert“, sagte der Kärntner, der im Weltcup vor Hörl und Kraft führt.

Dass die Springermannschaft nicht mehr so dominant auftritt, kommt für ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher nicht wirklich überraschend. „Andere Nationen haben sich in den Wochen nach der Tournee um einiges verbessert und sind uns näher gekommen. Es war uns allen klar, dass es nicht immer so weitergehen kann mit Dreifachsiegen.“

Und zu Tschofenig sagt der Steirer: „Er weiß, mit dem Ergebnis gut umzugehen, und er weiß es gut einzuordnen.“

Der Wechsel auf die Großschanze steigert Stechers Zuversicht: „Die Große müsste uns normalerweise besser liegen, die Karten werden neu gemischt.“