Pech & Blech: Pinkelnig landet bei Abbruchspringen auf Platz vier

Österreichs Skispringerinnen müssen die Heimreise aus Trondheim ohne Einzelmedaille im Gepäck antreten. Die ÖSV-Frauen gingen auch auf der Großschanze leer aus. Der Bewerb am Freitag musste wegen zu starken Windes vor dem Finale abgebrochen werden, so kam nur der erste Durchgang in die Wertung. Gold ging wie schon auf der Normalschanze an die Slowenin Nika Prevc. Eva Pinkelnig landete auf dem undankbaren vierten Platz.