ÖSV-Jungstar Lamparter geht in Ruka als Zweiter in die Loipe

Johannes Lamparter ist nach seinem Sprungsieg und Endrang sechs am Freitag im zweiten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer in Ruka vorerst Zweiter. Der Weltcup-Titelverteidiger segelte wie auch Jarl Magnus Riiber auf 143,5 m, hatte aber eine Luke mehr Anlauf. Der Tiroler geht um 14.15 Uhr mit 32 Sekunden Rückstand auf den Norweger in die 10-km-Loipe. Stark waren auch Stefan Rettenegger (+1:39 Min.) und Franz-Josef Rehrl (+1.:1) als Fünfter und Sechster.

