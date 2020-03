Nina Ortlieb über die Quarantäne: "Das ist eine gute Maßnahme"

Und wenn sie gerade nicht in der Kraftkammer trainiert, dann hockt die Tochter von Olympiasieger und Weltmeister Patrick Ortlieb vor den Büchern. Nina Ortlieb absolviert ein BWL-Fernstudium, am Dienstagabend hatte sie eine Online-Vorlesung, für April stehen einige Prüfungen auf dem Plan. "Vielleicht muss ich die auch online per Videocall ablegen", sagt Ortlieb. "Langweilig wird mir in nächster Zeit jedenfalls nicht."