NHL-Tormann Pickard verstärkt die Vienna Capitals

Weil Wiens 18-jähriges Tormanntalent Sebastian Wraneschitz ab 5. Dezember für zirka ein Monat wegen der Unter-20-WM in Kanada ausfällt, kommt für diese Zeit ein kanadischer Teamtorhüter zu den Vienna Capitals.

Der 28-jährige Calvin Pickard spielt derzeit bei Detroit und will vor dem NHL-Start im Jänner Spielpraxis bekommen. 2016 gewann er mit Kanada WM-Gold, 2017 WM-Silber.

Capitals-Coach Dave Cameron freut sich, dass er prominenten Ersatz für Wraneschitz bekommt: „Calvin hat viel Erfahrung auf höchstem Niveau. Ich habe ihn schon während meiner Coaching-Karriere in der NHL genau verfolgt. Er hat sowohl auf Vereins- als auch Nationalteam-Ebene gute Leistungen gezeigt.“

Pickard kommt am Mittwoch nach Wien und wird nach den Tests ins Mannschaftstraining einsteigen. In dieser Woche haben die Wiener noch drei Spiele: Am Mittwoch gegen Graz, am Donnerstag gegen Innsbruck und am Sonntag gegen HCB Südtirol.