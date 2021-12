Neuzugang Bradley schießt die Capitals auf den zweiten Platz

Der KAC konnte dagegen nicht nachlegen. Der Titelverteidiger verlor bei den formstarken Grazern, die zu den sechstplatzierten Rotjacken aufschlossen. Die Steirer holten eine 0:2-Führung auf und mussten nur neun Sekunden nach ihrem 3:2-Führungstreffer den Ausgleich hinnehmen. Joey Martin schoss die 99ers aber in der Verlängerung zu ihrem siebenten Sieg hintereinander. Damit können die Grazer am Donnerstag in Znojmo ihren Clubrekord von acht Siegen in Folge aus dem Jänner und Februar 2019 einstellen.

An der Spitze bleibt Salzburg. Die Bullen mit Teamstürmer Peter Schneider sind derzeit nicht zu stoppen. Die Salzburger feierten mit dem knappen 4:3 gegen die erstmals in dieser Saison personell kompletten Black Wings den siebenten Sieg in Folge, Schneider war mit zwei Toren und einem Assist der Matchwinner. Der Stürmer hat in den vergangenen vier Partien acht Treffer erzielt und führt die Schützenliste nun mit 20 Toren an.