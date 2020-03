Nebel und Wind: Flugverbot für die Adler in Oslo

Der Bewerb soll nun am Montag nachgetragen werden. Damit steht den Adlern im Saisonfinish eine stressige Woche bevor. Von Oslo geht's direkt weiter nach Lillehammer, wo am Dienstag ein Wettkampf auf dem Programm steht. Danach warten noch Springen in Trondheim (Donnerstag) und in Vikersund (Samstag und Sonntag). Stefan Kraft geht mit 118 Punkten Vorsprung auf den Deutschen Karl Geiger in die letzten vier Einzelspringen.