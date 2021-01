Nächstes Schützenfest für Biathletin Lisa Hauser

Oberhof ist augenscheinlich ein guter Boden für Lisa Hauser. Seit ihr dort in der vergangenen Woche im Sprintbewerb mit Rang drei der erste Podestplatz der Karriere gelungen ist, befindet sich die Tirolerin in der Erfolgsspur und hat einen Stammplatz auf dem Stockerl.

Dem dritten Platz im Sprint ließ die 27-Jährige einen dritten Platz in der Verfolgung folgen. Und in dieser erfolgreichen Tonart ging's für sie nun auch in der zweiten Weltcupwoche in Oberhof weiter: Am Donnerstag landete Lisa Hauser im Sprintbewerb erneut unter den ersten drei und bejubelte den dritten dritten Platz in Folge.