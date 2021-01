Nächste WM-Medaille für Rodel-Olympiasieger David Gleirscher

Auch am zweiten Tag der Rodel-WM in Königssee hatten die Österreicher wieder Grund zum Jubeln. Und wieder war es ein Athlet aus der Stubaier Rodel-Dynastie Gleirscher, der beim Saisonhöhepunkt in die Medaillenränge flitzte.

David Gleirscher raste im Einsitzer-Bewerb auf den dritten Platz und bestätigte seine aktuelle Hochform. Bereits am Freitag hatte der Olympiasieger von Pyeongchang im Sprintrennen die Bronzemedaille gewonnen. WM-Gold ging am Freitag an seinen jüngeren Bruder Nico.

Starke Aufholjagd

David Gleirscher war am Samstag nach dem ersten Lauf nur an sechster Stelle gelegen. Mit der zweitbesten Laufzeit verbesserte sich der Stubaier im Finale noch auf den dritten Rang. WM-Gold ging an den Russen Roman Repilow, der den deutschen Lokalmatador und Saisondominator Felix Loch hinter sich ließ.

Die WM in Königssee wird am Sonntag mit dem Damen-Einsitzenrennen und der Teamstaffel abgeschlossen.