Nach sechsstündiger OP: Olympia-Rodler Müller darf nach Österreich

Sechs Stunden wurde Yannick Müller im Peking University Third Spital operiert. Der gebrochene Unterarmknochen musste an drei Stellen mit Platten und Schrauben fixiert werden. Nachdem die Operation ohne Komplikationen verlaufen ist, konnte der Österreicher am Freitag das Spital verlassen und darf am Samstag mit seinen Mannschaftskollegen die Heimreise antreten.

Die Spiele verliefen für Österreichs Rodler einmal mehr erfolgreich. Es gab gleich drei Medaillen zu bejubeln. Wolfgang Kindl holte im Einsitzer Silber, Thomas Steu und Lorenz Koller rodelten im Doppelsitzer zu Bronze, im abschließenden Teambewerb gab es eine weitere Silbermedaille.