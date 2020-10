Nach Kopfverletzung: ÖSV-Skicrosser muss die Karriere beenden

Wahrstötter stand bei seinen 93 Starts im Weltcup fünf Mal auf dem Stockerl, ein Sieg blieb dem Tiroler allerdings verwehrt. In der Saison 2016/'17 beendete er den Gesamtweltcup an siebenter Stelle. "Ich bin glücklich darüber, dass ich schöne Erfolge feiern durfte und möchte mich beim ÖSV sowie allen Trainern und Betreuern für die großartige Unterstützung in den vergangenen zehn Saisonen bedanken", sagte der Tiroler.