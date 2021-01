Nach Herz-OP: Kombinierer-Star Gruber vor Rückkehr in den Weltcup

Nach dem Eingriff musste sich Gruber monatelang schonen. "Ich bin mit dem Puls nie höher rauf als 140 Schläge", erzählt der Kombinierer-Star im KURIER-Gespräch. Nachdem die behandelnden Ärzte im Spätherbst grünes Licht für eine Fortsetzung der Karriere gaben, erhöhte der 38-Jährige sukzessive sein Trainingspensum.

Mittlerweile hat er einige intensive Trainingseinheiten in der Loipe in den Beinen und fühlt sich bereit für die Rückkehr in den Weltcup. Ob es sich schon für die Bewerbe am Wochenende in Lahti ausgeht, ist noch offen. "Das bespreche ich noch mit den Trainern."

Spätestens beim Heimweltcup in Seefeld (29. bis 31.Jänner) will Gruber wieder am Start sein. "Das ist mein Ziel, beim Heimrennen wieder dabei zu sein."

Gruber ist einer der erfolgreichsten Kombinierer der Geschichte. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen sammelte der Routinier 13 Medaillen, darunter vier in Gold.