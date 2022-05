Nach drei Jahren im Abseits: Langlauf gehört offiziell wieder zum ÖSV

Ehre für Zakhvatkin

Zakhvatkin war bisher Stützpunkttrainer in Willingen und übersiedelt nun nach Österreich. "Für jeden Trainer ist ein Engagement in der Wintersportnation Österreich eine besondere Ehre. In kaum einem anderen Land genießt der Wintersport einen so hohen Stellenwert, die Trainingsbedingungen sind hervorragend", so der neue Coach. "In den vergangenen Jahren wurden wichtige Weichen für die Zukunft gelegt, die Erfolge des Teams bei den Olympischen Winterspielen in Peking unterstreichen das. Der enge Austausch mit den Sparten Biathlon und Nordische Kombination ist mir dabei besonders wichtig", freut sich Zakhvatkin, dem Co-Trainer Michael Bonfert sowie Stefan Rosenberger, der für den Nachwuchs in der Trainingsgruppe 2 verantwortlich zeichnet, zur Seite stehen.