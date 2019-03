Nach Doping-Razzia: Auch estnisches Duo geständig

Der Estnische Ski-Verband (ESL) hat die Blutdopingvergehen seiner in Seefeld festgenommenen und am Donnerstag nach Geständnissen wieder entlassenen Langläufer Karel Tammjärv und Andreas Veerpalu scharf verurteilt. Das Duo war noch am Donnerstagabend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Freitag mit. Die beiden Komplizen des Sportmediziners, die ebenfalls in Seefeld verhaftet wurden, blieben indes vorerst in Haft, hieß es.