Nach dem Jubel der Zweifel: Olympiasiegerin Brignone wird "nie ganz genesen"

Federica Brignone schließt nach dem sensationellen Gewinn von zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina nicht aus, dass sie am Ende dieser Saison ihre Karriere beenden könnte. Die Schmerzen, die sie nach ihrer schweren Knieverletzung im vergangenen April plagen, seien nach wie vor sehr stark, sagte die 35-jährige Italienerin im Interview mit der Sport-Tageszeitung "Gazzetta dello Sport". "Ich werde nie ganz genesen", sagte Brignone.

Wenn ich morgens Ski fahre, hinke ich danach den ganzen Tag. Federica Brignone

"Ich arbeite nicht für die nächste Saison, ich versuche einfach, den Moment zu genießen. Wenn es eine Qual sein muss, weil es mir zu schlecht geht, werden Sie mich nächstes Jahr wohl kaum sehen", so der Superstar. "Mit dieser Verletzung muss ich leben, auch wenn es nach und nach besser wird. Wenn ich morgens Ski fahre, hinke ich danach den ganzen Tag. Ich habe zehn Monate durchgehalten und bin bereit, das auch im nächsten Monat zu tun, solange es Fortschritte gibt. Denn sonst müsste ich ständig unter Entzündungshemmern stehen und könnte nicht normal gehen...", berichtete Brignone.