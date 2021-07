Meister-Goalie kehrt zurück: Vienna Capitals holen David Kickert

Die spusu Vienna Capitals holen ihren Meister-Goalie heim. David Kickert, der seine Ausbildung im Caps-Nachwuchs absolvierte und zuletzt in der DEL (Deutsche Eishockey Liga) für die Augsburger Panther aktiv war, kehrt nach dem Titelgewinn 2017 zurück in die Hauptstadt. Der 27-Jährige wird bei den Caps zukünftig die Nummer 70 tragen.

„Das Ziel für die kommende Saison ist klar: Ich will in der Liga Erfolg haben, als Team und auch persönlich. Die Caps hatten in den letzten Jahren – unter der Führung von Head-Coach Dave Cameron – immer eine sehr starke Mannschaft“, wird der Rückkehrer auf der Vereins-Homepage des Wiener Klubs zitiert.

„Wien war immer defensiv diszipliniert gut aufgestellt. Ich erinnere mich an die vergangene Saison. Da war es für mich und meinen damaligen Verein Linz extrem schwierig, gegen Daves Mannschaft zu spielen. Mit der Erwartung, dass wir heuer in Wien erneut ein genauso schwierig zu bespielendes Team sein werden, gehe ich auch in die anstehende Spielzeit.“