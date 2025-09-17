Eiskunstlauf-Talent (15) bei schwerem Verkehrsunfall gestorben
In der norditalienischen Gemeinde Giustino herrscht tiefe Betroffenheit: Die 15-jährige Eiskunstläuferin Matilda Ferrari ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
Eiskunstlauf-Talent Ferrari (15) bei Unfall mit Lastwagen verstorben
Wie die Kleine Zeitung berichtet, wollte Matilda am Dienstagmorgen gemeinsam mit zwei Freundinnen eine Straße auf dem Weg zur Schule überqueren. Laut Zeugenaussagen zeigte die Fußgängerampel zu diesem Zeitpunkt Rot. Ein Lastwagen mit Betonmischer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Jugendliche. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.
Die Behörden prüfen derzeit die genauen Umstände. Vermutet wird, dass das Mädchen möglicherweise ihren Bus erwischen wollte und deshalb zum Laufen begann.
"Moment der großen Trauer": Schock in Giustino sitzt tief
Der Schock in der kleinen Gemeinde im Trentino ist groß. Bürgermeister Manuel Cosi sprach in der Zeitung L’Adige von einem „Moment der großen Trauer“ und bezeichnete Matilda als „Stern“, den Giustino verloren habe.
Ferrari galt als talentierte Nachwuchssportlerin im italienischen Eiskunstlauf.
In Salzburg: Eiskunstläuferin bei Unfall verstorben
Erst vor wenigen Tagen war die 23-jährige Südtirolerin Julia Marie Gaiser, ebenfalls Eiskunstläuferin, bei einem Unfall mit einem Lkw in Salzburg gestorben.
