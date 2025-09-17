In der norditalienischen Gemeinde Giustino herrscht tiefe Betroffenheit: Die 15-jährige Eiskunstläuferin Matilda Ferrari ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Eiskunstlauf-Talent Ferrari (15) bei Unfall mit Lastwagen verstorben

Wie die Kleine Zeitung berichtet, wollte Matilda am Dienstagmorgen gemeinsam mit zwei Freundinnen eine Straße auf dem Weg zur Schule überqueren. Laut Zeugenaussagen zeigte die Fußgängerampel zu diesem Zeitpunkt Rot. Ein Lastwagen mit Betonmischer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Jugendliche. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.