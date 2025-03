Material-Doping: Die Nordische WM in Trondheim hat ihren Riesenskandal

„Ich glaube nicht, dass ich so was noch einmal erleben werde“, meinte Mika Vermeulen und der steirische Langläufer sprach damit stellvertretend für alle Sportler und Fans, die der Nordischen WM in Trondheim beiwohnen durften.

Wie oft läuft man schon ein Rennen vor 100.000 begeisterten Besuchern? Wo sonst werden Nachzügler wie Sieger gefeiert?

Bis Samstag war die WM in Trondheim ein Skifest, das alle in den Bann zog und jeden mitriss. Doch dann legte sich ein dunkler Schatten über Trondheim, der diese Titelkämpfe und vor allem das dominante Gastgeberteam in ein fragwürdiges Licht rückt.