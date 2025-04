Anzug-Theater: FIS hob Suspendierung der norwegische Springer auf

Die FIS hatte das Springer-Quintett, Cheftrainer Magnus Brevik und zwei weitere Betreuer nach dem Auftauchen von Videos mit mutmaßlichen Anzugmanipulationen bei der WM in Trondheim am 12. März suspendiert. In der wettkampffreien Zeit dürfen die Springer nun aber wieder an Trainings und anderen Verbandsaktivitäten teilnehmen, wie die FIS am Dienstag mitteilte. Das Betreuertrio bleibt jedoch weiterhin gesperrt.