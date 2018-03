Marcel Hirscher: Tendenz zum Weiterfahren

Immer noch fasziniert

"Das Rennfahren macht mir immer noch Spaß, das ist eine super Sache, das taugt mir extrem", sagt er. Trotzdem freut er sich nun auf ein paar Skitage, in denen es nicht um Hundertstelsekunden gehen wird. Hirscher geht Heli-Skifahren. "Ich möchte das stressfrei genießen und so viele Höhenmeter wie möglich sammeln. Um neun in der Früh will ich starten und wenn es finster wird, komme ich zurück."

Über Ziele für die kommende Saison möchte er nicht sprechen. Er wisse noch nicht, wie der Sommer laufen wird, "also kann ich mir gar keine Ziele setzen". In der vergangenen Saison habe er etwa nach der Knöchelverletzung schwer zu kämpfen gehabt. "Die Reha war lang, die Saison hat verrückt angefangen und verrückt aufgehört." Klar sei, dass es noch Optimierungsmöglichkeiten gäbe: Vor allem bei der Wahl des Quartiers und bei der Ernährung während der langen Saison.