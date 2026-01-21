Wintersport

Endlich: ÖSV-Ass springt zum ersten Weltcupsieg der Karriere

Eine Skispringerin in weißem Anzug und rotem Helm schwebt vor blauem Himmel mit ihren Skiern.
Nach zuletzt fünf zweiten Plätzen jubelte Lisa Eder in Zao über ihren Premierensieg. Sie ist die sechste Österreicherin, der das gelingt.
21.01.26, 09:53

Lisa Eder hat beim Skisprung-Weltcup in Zao am Mittwoch ihren überfälligen ersten Weltcupsieg gefeiert. Die 24-jährige Salzburgerin, die zuletzt fünf Mal in kurzer Zeit Zweite geworden war, setzte sich mit Weiten von 96 und 98 Metern 1,4 Zähler vor Nika Prevc (SLO) und 5,6 vor der Kanadierin Abigail Strate durch. Julia Mühlbacher landete als zweite Österreicherin im Bewerb auf Rang 19. Eder ist die insgesamt sechste Österreicherin, die ein Weltcup-Skispringen gewonnen hat.

Vor ihr war dies Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Chiara Kreuzer, Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger gelungen. Der Weltcup-Tross der Frauen bleibt in Japan, am Wochenende stehen zwei Bewerbe in Sapporo auf dem Programm.

