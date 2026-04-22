US-Skistar Lindsey Vonn will auf jeden Fall wieder auf die Skipiste

Lindsey Vonn will nach einer weiteren Operation im Herbst wieder zurück auf die Skipiste. "Ob auf der Rennstrecke oder nicht, ich werde es definitiv wieder tun", sagte die 41-Jährige dem People-Magazin. Sie lässt sich somit ein Weltcup-Comeback offen. Vonn war bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Februar schwer gestürzt. Sie galt zu dem Zeitpunkt als Gold-Kandidatin.

Bei ihrem verhängnisvollen Unfall in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo hatte sie sich eine schwere Knie- und Unterschenkelverletzung zugezogen. Seitdem wurde die Olympiasiegerin von 2010 und einstige Speed-Dominatorin bereits fünfmal operiert.

"Skifahren ist nicht das Einzige"

Vonn hat das Gefühl, dass ihre Genesung große Fortschritte macht, wie sie sagt. Bevor sie sich noch einer sechsten Operation unterziehen wird, wolle sie einen langen Sommer-Urlaub verbringen. Dabei will sie tauchen und kitesurfen.

"Skifahren ist ja nicht das Einzige, was ich mache", sagte Vonn.