Lindsey Vonn rechnet mit Medaillenregen für Mikaela Shiffrin

Der ehemalige US-Skistar und Olympiasiegerin Lindsey Vonn traut Landsfrau Mikaela Shiffrin in jedem Rennen bei den Winterspielen in Peking eine Medaille zu. "Ich erwarte wirklich, dass sie bei jedem Event, an dem sie teilnimmt, eine Medaille gewinnt, weil sie absolut die Fähigkeit dazu hat", sagte Vonn in einem Reuters-Interview. Shiffrin, die olympisches Gold 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang im Riesentorlauf gewann, möchte in allen fünf Einzelwettbewerben starten.

Es bleibt aber abzuwarten, ob das die 73-fache Weltcup-Siegerin auch wirklich umsetzt. Vor vier Jahren zog sich Shiffrin aus Termindruck vom Super-G und der Abfahrt zurück. Die Medaillenjagd beginnt für die 26-Jährige am 7. Februar mit dem Riesentorlauf.