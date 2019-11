Levi-Slalom: Shiffrin überflügelt Stenmark, Truppe Dritte

Neue Saison, altes Bild: Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova dominieren im Slalom nach Belieben, das änderte sich auch im ersten Torlauf im finnischen Levi nicht.

16 der letzten 20 Slaloms hatte die Amerikanerin für sich entschieden, vier die Slowakin, und Vlhova wollte gleich einmal zeigen, dass ihr 14. Rang im Riesenslalom von Sölden nichts weiter war als ein riesiger Ausrutscher: Platz eins bei Halbzeit, 13 Hundertstelsekunden vor Shiffrin. Mit dem gewaltigen Respektabstand von 0,99 Sekunden war Katharina Truppe die Beste des Feldes.

Pechvogel

Jedoch: Vlhova, mit ihren 1,80 Metern um zehn Zentimeter größer als Shiffrin und gar 18 höher als Truppe, war an diesem trüben Samstag in Levi nicht die Größte. Die Slowakin hob im Finale wild ab und schied aus, so sicherte sich Mikaela Shiffrin mit überlegener Bestzeit im Finale die nächsten Rekorde: 41. Weltcupsieg im Slalom (damit hat sie sogar Ingemar Stenmark überholt), vierter Erfolg in Levi (selbst Marcel Hirscher kam in Lappland nur auf drei).