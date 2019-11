Levi ist bereit für die ersten Slaloms in dieser Saison

Mit den beiden Slalomrennen in Levi (23. und 24. November) nimmt der Ski-Weltcup so richtig Fahrt auf. Denn eine Woche später beginnen dann auch die Speedspezialisten in Übersee ihre Punktejagd. Die Abfahrer/innen trainieren bereits in Nordamerika für ihre Rennen in Lake Louise ( Kanada) und in Beaver Creek ( USA), während die meisten Techniker bereits nach Finnland geflogen sind, um sich für den Slalom in der kommenden Woche einzustimmen.