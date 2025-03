Der Druck von Edelmetall macht die Beine der Langläufer schwer

Weniger stark als erhofft verliefen die Skiathlons der Hoffnungsträger Teresa Stadlober und Mika Vermeulen. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher führte den Druck und die gestiegene Erwartungshaltung nach den starken Weltcupleistungen als mögliche Ursache an. „Die Ausgangslage hat sich dahingehend geändert, dass man Chancen auf Medaillen hätte, da wird es vom Druck her schwieriger, weil von allen und ihnen selber erwartet wird, dass sie ganz vorne mitkämpfen. Das ist am Tag X eben nicht ganz so einfach.“