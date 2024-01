Langlauf-Ass Stadlober im Fleimstal-Massenstart starke Fünfte

Stadlober war in allen sechs 2,5-km-Runden stets in den Top Ten und kam in der großen Gruppe der Podestanwärterinnen ausgezeichnet mit. Die ersten elf Läuferinnen lagen am Ende innerhalb von 9,5 Sekunden. Das Finale geht am Sonntag in Szene, es geht im Massenstart-Rennen über 10 km im Skating-Stil auf die berüchtigte Alpe Cermis.

Für 15.25 Uhr ist im Fleimstal der Massenstart der Männer angesetzt, der Steirer Mika Vermeulen nimmt dieses als 13. der Gesamtwertung in Angriff.