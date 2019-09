Kreuzbandriss: Saison-Aus für Kombinierer Mario Seidl

Kombinierer Mario Seidl muss eine lange Zwangspause einlegen. Der Salzburger kam beim Training zum Sommer-Grand-Prix in Planica (SLO) zu Sturz und klagte danach über Schmerzen im linken Knie. Die Diagnose ist niederschmetternd: Seidl zog sich einen Kreuzbandriss zu und muss sich einer Operation unterziehen.

Bereits im vergangenen Winter hatte sich der 26-Jährige am Knie verletzt, später stellte sich heraus, dass Seidl sogar mit einem eingerissenen Kreuzband am WM-Teambewerb in Seefeld teilgenommen hatte, in dem die Österreicher die Bronzemedaille gewannen.