Spätes 2:0 gegen den KAC: Linz erzwingt Spiel sieben in Klagenfurt

Die Black Wings Linz haben ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg ins Finale der ICE Hockey League erzwungen. Die Linzer gewannen am Sonntag das sechste Semifinalspiel gegen den KAC 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) und glichen in der Best-of-seven-Serie auf 3:3 aus. Damit wird am Dienstag (19.15) in Klagenfurt der Endspiel-Gegner von Titelverteidiger Red Bull Salzburg ermittelt.