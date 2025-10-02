Der ehemalige ÖSV-Abfahrer Julian Schütter wurde von israelischen Besatzungskräften entführt und wird gegen seinen Willen festgehalten, wie aus einem Video auf dem Instagram-Kanal movementtogaza.austria hervorgeht.

Auf Hilfsmission: Julian Schütter von Israelis entführt

Der 27-Jährige ist Teil der Global Sumud Flotilla, einer humanitären Hilfsmission für Gaza. Auch die bekannte Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist Teil der Mission. Bereits am Mittwoch berichtete Schütter von einer direkten Konfrontation mit der israelischen Marine, nun folgte die Entführung.