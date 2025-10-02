Ehemaliger ÖSV-Abfahrer von Israelis entführt
Der ehemalige ÖSV-Abfahrer Julian Schütter wurde von israelischen Besatzungskräften entführt und wird gegen seinen Willen festgehalten, wie aus einem Video auf dem Instagram-Kanal movementtogaza.austria hervorgeht.
Auf Hilfsmission: Julian Schütter von Israelis entführt
Der 27-Jährige ist Teil der Global Sumud Flotilla, einer humanitären Hilfsmission für Gaza. Auch die bekannte Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist Teil der Mission. Bereits am Mittwoch berichtete Schütter von einer direkten Konfrontation mit der israelischen Marine, nun folgte die Entführung.
Noch vor drei Jahren galt der Steirer als Hoffnungsträger des ÖSV. Ein Kreuzbandriss in Kitzbühel (Jänner 2023) sowie hartnäckige Rückenprobleme zwangen Schütter allerdings mit nur 25 Jahren zum Karriereende.
Seitdem ist der Ex-ÖSV-Abfahrer bekannt als Klimaaktivist und Mitglied der "Letzten Generation". Dabei sorgt er immer wieder für Schlagzeilen.
