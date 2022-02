Johannes Thingnes Bö holte Biathlon-Gold, Österreicher ohne Chance

Silber ging an den im Weltcup führenden Franzosen Quentin Fillon-Maillet (+25,5), Bronze an Tarjei Bö (+38,9), den Bruder des Siegers. Das Stockerl-Trio verzeichnete so wie Eder je einen Fehlschuss. Weit abgeschlagen war als zweitbester Österreicher Felix Leitner 46. (+2:33,4/2 Fehlschüsse). Die ersten 60 sind für das Verfolgungsrennen qualifiziert, die Abstände aus dem Sprint werden mitgenommen. David Komatz (69./+3:02,1/2) und Patrick Jakob (72./+3:10,5/1) sind damit nicht dabei.