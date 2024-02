Skisprung-Wunder: ÖSV-Dame holt ersten Weltcup-Sieg seit elf Jahren

Jacqueline Seifriedsberger hat am Samstag in Willingen ihren zweiten Sieg im Skisprung-Weltcup eingefahren. Die 33-jährige Oberösterreicherin setzte sich auf den Tag genau elf Jahre nach ihrem ersten Triumph 2013 in Sapporo nach Halbzeit-Führung vor der japanischen Rekord-Weltcupsiegerin Sara Takanashi durch.