In der Corona-Krise: Ein Rodel-Star näht hunderte Mundmasken

Lorenz Koller verbringt gerade Stunden an der Nähmaschine und am Bügelbrett. Nun ist ja allseits bekannt, dass die Rodler durch die Bank äußerst geschickt sind und an ihren Schlitten gerne herum werken oder sie gar selbst bauen. Aus der Riege dieser leidenschaftlichen Handwerker sticht Koller allerdings noch einmal heraus.