"Habe Fehler gemacht": "Alkohol-Trainer" von Olympia ausgeschlossen

Der finnische Skisprung-Trainer Igor Medved ist wegen seines Verhaltens durch das Nationale Olympische Komitee Finnlands von Olympia in Italien ausgeschlossen worden. "Medved ist heute nach Hause gereist. Es geht um Alkoholprobleme", sagte Janne Hänninen, NOK-Direktor Finnlands. "Wir nehmen den Regelverstoß sehr ernst und haben umgehend reagiert."

Igor Medved: "Habe einen Fehler gemacht"

Laut Mitteilung gehe es um ein Verhalten, das "gegen die Regeln und Werte des finnischen Teams" verstoße. "Die Angelegenheit wird unmittelbar nach den Olympischen Spielen in Mailand mit Igor besprochen", erklärte Marleena Valtasola, Geschäftsführerin des finnischen Skiverbandes.