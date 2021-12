Nach dem 1:9-Debakel beim KAC: "Das war eines VSV nicht würdig"

9:1 im Derby gegen den VSV. In Klagenfurt versucht man seit dem Festtag am Sonntag mit allen Mitteln, die Spieler am Boden zu behalten. „Abzuheben wäre jetzt die falsche Reaktion, dann setzt sich das Auf und Ab fort,“ warnt Trainer Petri Matikainen.

Schon am Dienstag kann es ganz anders aussehen, wenn der Meister in Graz gastiert. Die 99ers sind Meister im Hochschaubahnfahren, halten sich derzeit allerdings ganz oben. In den vergangenen fünf Partien hatten sie keinen Punkteverlust und könnten mit einem Sieg die Klagenfurter aus den Top-6 verdrängen.

Den Villacher SV hat das Debakel sehr mitgenommen. "Das war eines VSV nicht würdig. Ich erwarte mir ab sofort von jedem Einzelnen vollen Einsatz und Kampfgeist, ansonsten wird es Konsequenzen geben", sagte VSV-Finanzvorstand Andreas Schwab. Chance zur Besserung bietet sich bereits am Dienstag (19.15 Uhr) im Heimspiel gegen Olimpija Ljubljana. Da will der Liganeunte einen Negativtrend von drei Niederlagen in Folge stoppen.