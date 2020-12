ICEHL: Richter beendete den Krimi zwischen Capitals und Graz

Voller Kalender

Es war Auftakt zur heißen Phase für die Capitals. Sechs Partien stehen bis Ende nächster Woche auf dem Spielplan. Schon am Donnerstag geht es für die Wiener weiter gegen Innsbruck (19.15 Uhr), am Samstag gastiert mit Südtirol das derzeit beste Team in Wien. Kommende Woche stehen die Partien gegen den KAC (Montag), in Bozen (Samstag) und Salzburg (Sonntag) an.

Für NHL-Leihgabe Michael Raffl und seine Villacher geht es nach dem Sieg gegen den KAC weiter zu Fehervar. „Ich habe nach dem ersten Drittel mein Spiel umstellen müssen. Auf dem größeren europäischen Eis muss ich anders spielen“, gab Raffl nach dem 2:1 zu.