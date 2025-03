KAC im Halbfinale, Black Wings gegen Graz geht in Spiel Nummer 7

© GEPA pictures/GEPA pictures/ Hans Oberlaender Linzer Jubel: Die Black Wings erzwangen ein siebentes Spiel

Das Duell Graz gegen Linz ging zum fünften Mal in Serie in die Overtime. VSV scheiterte am HCB Südtirol.