Eishockey-Meister Salzburg zog gegen Fehervar ins Semifinale ein

Red Bull Salzburg hat im Play-off-Viertelfinale in der ICE Hockey League mit Hydro Fehervar kurzen Prozess gemacht. Die roten Bullen gewannen auch das vierte Spiel in der Best-of-seven-Serie, zogen also mit dem Gesamtresultat von 4:0 als erste Mannschaft in das Semifinale ein. Am Sonntag setzten sich die Salzburger in Ungarn mit 6:3 durch.