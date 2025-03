Torreichstes Eishockey-Match der Play-off-Geschichte

Das Viertelfinale der ICE-Eishockeyliga hat mit einem Rekord-Spektakel begonnen. Die Black Wings Linz und Graz 99ers lieferten am Sonntag einen offenen Schlagabtausch, den die Gäste aus Graz mit 9:6 für sich entschieden. Die 15 Tore sind laut Statistik von Puls24 das trefferreichste Play-off-Spiel in der 25-jährigen Liga-Geschichte. Red Bull Salzburg (3:2 gegen Fehervar) und KAC (4:0 gegen Pustertal) starteten mit Heimsiegen, der VSV verlor in Südtirol 1:4.

In Linz wurde auf Abtasten komplett verzichtet. Ein 4:4 stand nach den ersten 20 Minuten auf der Anzeigetafel, nachdem ein Hin und Her mit Doppelpacks auf beiden Seiten das Startdrittel geprägt hatte. Die Grazer lagen früh durch Paul Huber (2.) und Frank Hora (3.) 2:0 voran, die Black Wings waren aber keineswegs geschockt. Elf Sekunden später gelang Logan Roe der Anschlusstreffer, nach einem Tor von Shawn St-Amant (6.) herrschte wieder Gleichstand. Nach zehn Minuten gab es das gleiche Schauspiel nochmals: Die 99ers zogen durch Rok Ticar (10.) und Casey Bailey (11.) auf zwei Tore davon, die Linzer antworteten durch Brodi Stuart (14.) und Graham Knott (17.).