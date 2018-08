Hoher Besuch beim ersten Pflichtspiel der Capitals

Als sechstbeste Liga Europas – ohne Russland – etablierte sich die Erste Bank Eishockey Liga und hat somit in der am Donnerstag beginnenden Champions League (CHL) drei Fixplätze: einen für den Meister, einen für den Finalisten und einen für den Grunddurchgangssieger. Die EBEL schickt also Bozen, Salzburg und die Capitals ins Rennen um den Henkel-Pokal. Das Gesamt-Preisgeld beträgt lediglich 1,9 Millionen Euro.

Aus österreichischer Sicht beginnt die Königsklasse mit einem Spiel gegen das beste europäische Team der vergangenen Jahre. Die Vienna Capitals empfangen am Donnerstag (20.20 Uhr) die Frölunda Indians aus Göteborg. Die Schweden haben zwei der bisherigen vier CHL-Titel gewonnen und sind eine der Top-Ausbildungsstätten für die National Hockey League. Erst im Frühjahr wurde der 18-jährige Rasmus Dahlin nach zwei Saisonen in der schwedischen Liga als größtes Talent weltweit im NHL-Draft an der ersten Stelle von Buffalo verpflichtet.

Mit drei schwedischen Titel, zwei CHL-Titel und drei WM-Titel ist Frölunda-Kapitän Joel Lundqvist der am höchsten dekorierte Spieler der Schweden. Als Zwillingsbruder von New-York-Rangers-Startormann Henrik auch einer der bekannteren.

Im Vorjahr war Frölunda Gegner des KAC. Die Klagenfurter hielten stark dagegen und verloren nur 1:2 auswärts und 2:4 zu Hause.